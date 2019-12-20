فنيون من شركة البناء إلى إيران لجلب تقنيات البناء إلى سورية

بحث مدير عام الشركة العامة للبناء والتعمير عامر هلال مع مجموعة N P Nafis Part Group الايرانية ممثلة برئيسها وبحضور الطاقم الهندسي المتخصص في الشركتين التعاون في مجالات القطاع الإنشائي وتبادل الخبرات بين الشركتين والبلدين الصديقين.



وأشار هلال إلى أن زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف مؤخراً على رأس وفد فني إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثمرت عن توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين الطرفين بهدف تفعيل التعاون في مجال عمل الوزارة والجهات المرتبطة بها.



وكشف مدير الشركة الإيرانية عن رغبتهم للتعاون مع الشركات الإنشائية السورية في مجالات عمل بها الشركة العامة للبناء والتعمير بما يخدم اعادة البناء والإعمار في سورية.



واتفق الجانبان على ضرورة وضع مذكرة التفاهم موضع التنفيذ و تجديد اللقاء بعد شهر من تاريخه يقوم خلاله الفنيون بالشركتين بإعداد ملف التعاون قبل مناقشته وتوقيعه.



ووجهت الشركة الايرانية دعوة إلى شركة البناء والتعمير مع طاقم فني متخصص لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإطلاع على خطوط إنتاج الشركة والمعامل والمنتجات البيتونية وإسلوب وتقنيات العمل فيها.



يذكر أن المجموعة المذكورة متخصصة بتوريد وتركيب تقنيات صناعة العناصر البيتونية بدءا من العناصر الخفيفة من بلوك وانترلوك بأنواعه إلى القساطل البيتونية وإكسسوارتها وصولا إلى العناصر البيتونية الثقيلة والأبنية مسبقة الصنع بمساقط معمارية وواجهات متنوعة تكفل تحقيق أجمل وأرقى التصاميم المعمارية.



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