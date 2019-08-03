فنزويلا تطالب مجلس الأمن الدولي بالرد على تهديد ترامب ضدها

طالب مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة سامويل مونكادا مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية باتخاذ إجراءات عاجلة ردا على التهديد الأمريكي بفرض حصار على بلاده.



وقال مونكادا في بيان نقله موقع روسيا اليوم “نطالب مجلس الأمن بتحرك سريع من أجل درء الكارثة التي ستنجم عن الأعمال الحربية المحتومة ضد فنزويلا التي أعلن عنها أحد الأعضاء الدائمين في المجلس وهو حكومة الولايات المتحدة” مشيرا إلى أن تفعيل المادة الـ 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على إمكانية فرض الحصار البحري على الدول لا يأتي إلا بقرار من مجلس الأمن وفي حال وجود خطر على السلام أو وقوع أعمال عدوانية.



وحذر السفير الفنزويلي من التهديدات والإجراءات غير القانونية والإجرامية التي تتخذها الولايات المتحدة ضد فنزويلا والتي قد تترتب عليها عواقب وخيمة بالنسبة للسكان المدنيين.



واستنكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حصار محتمل على بلاده مؤكدا أن بحارها ستبقى حرة ومستقلة وأن “لا أحد يستطيع حصار فنزويلا”.



وتشهد فنزويلا منذ أشهر عدة أزمة سياسية جراء تدخلات الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية وتأليبها ودعمها غير المشروع للمعارضة اليمينية بزعامة خوان غوايدو الذي أعلن مطلع العام الجاري تنصيب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد في مخالفة للدستور والقوانين في البلاد