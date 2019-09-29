المعلّم: أيُّ اتفاقات حول أيِّ منطقة سورية دون موافقة الدولة السورية مدانة ومرفوضة شكلاً ومضموناً
المعلم: الاتهام الأميركي لدمشق بشأن هجوم كيميائي في اللاذقية كذبة كبرى
الخارجية الروسية: واشنطن تحمي الإرهابيين وتحاول عرقلة محاربتهم في سورية
تشديد الخناق على دمشق: عقوبات أميركية على ناقلي نفط روس
الاحتلالان الأميركي والتركي يقومان بدورية برية جديدة شمال سورية!
الاحتلال التركي يواصل خرق الأجواء السورية
الرئيس الأسد يكشف سبب تشكيل اللجنة الدستورية
ترحيب دولي بتشكيل «الدستورية»: دمشق تؤكد «سوريّة» اللجنة
شهداء وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة جنديرس بريف حلب الشمالي
بعد مباحثات ناجحة مع دمشق .. غوتيريش يعلن تشكيل «اللجنة الدستورية»
أنباء عن تعزيزات عسكرية متجهة إلى ريف حلب الغربي
الرئيس الأسد: موقف معظم الدول الأوروبية حول سورية لم يكن ذا صلة بالواقع منذ البداية
داعش يتبنى اعتداء إرهابيا على حافلة للجيش بريف السويداء
تحركات أميركية من أجل احتلال طويل الأمد في شرق الفرات!
أنقرة تحضر لعدوان عسكري جديد شمال سورية

فنجان القهوة بـ900 دولار في اليابان

يُعد مونش، وهو مقهى صغير في أوساكا باليابان، المكان الوحيد في العالم حيث يمكنك الاستمتاع بفنجان من القهوة التي يبلغ عمرها 22 عاماً، هذا إن كنت تستطيع تحمل ثمنه الذي يتجاوز 900 دولار أمريكي.


بدأت قصة ما يعتبره الكثيرون أغلى فنجان قهوة في العالم منذ عقود، عن طريق الصدفة، حيث اعتاد المالك والموظف الوحيد في المقهى، على الاحتفاظ بالقهوة في الثلاجة لتقديمها للعملاء على الفور.


وفي أحد الأيام اكتشف وجود كمية من القهوة كان قد نسيها في الثلاجة لأكثر من ستة أشهر، وقبل أن يتخلص منها، أخذ رشفة منها واكتشف بأنها لا تزال صالحة للشرب وأنها اكتسبت مذاقاً رائعاً.


وقرر الرجل إجراء تجربة على القهوة حيث احتفظ بها في براميل خاصة لمدة 10 سنوات. وعندما تذوقها بعد عقد من الزمن، اكتشف بأن نكهتها باتت لا تقاوم.


ومنذ ذلك الحين بدأا باستخدام حبوب بن خام يبلغ عمرها 20 عاماً، وتحميصها وطحنها بنفسه، وتحضير القهوة منها قبل تقديمها للزبائن


يذكر بأن مقهى تاناكا اكتسب شهرة واسعة، وبات مقصداً للزوار من الأثرياء الذين يتوافدون إليه لتذوق قهوته المميزة، بحسب ما نقل موقع أوديتي سنترال.