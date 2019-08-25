فنان فرنسي لجأ إلى الطبيعة ليستلهم موسيقاه فافترسه دب

تعرض الفنان الفرنسي جوليان غوتييه لحادثة مأساوية أدت إلى وفاته، وذلك بعد أن دخل دبّ مفترس إلى المعسكر الذي كان يقيم فيه ليلاً وسحبه بعيداً، على هامش الرحلة الاستكشافية التي قام بها لاستلهام موسيقاه من الطبيعة.



وقالت عالمة الأحياء كاميل توسكاني التي كانت ترافق غوتييه والتي أطلقت إشارة استغاثة بعد الحادثة، إن الدب دخل المعسكر ليلا وسحب غوتييه بعيدا، بحسب صحيفة لوباريزيان الفرنسية.



وبحسب تقرير للمسؤولين، فإنهم لم يستطيعوا تحديد نوع الدب، وقالوا إن اثنين من الدببة، أشيب ودب أسود، قتلا الأسبوع الماضي كجزء من التحقيق، وتم نقلهما للمختبرات، لتحديد ما إذا كان أي منهما مسؤولا عن الهجوم.