فلكياً.. 25 الجاري أول أيام عيد الفطر

أعلنت الجمعية الفلكية السورية أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن أول أيام عيد الفطر السعيد سيكون يوم الأحد الخامس والعشرين من حزيران الجاري.



و لفت رئيس الجمعية الدكتور محمد العصيري إلى أن الحسابات التي قامت بها الجمعية بينت أن هلال شهر شوال يولد يوم السبت ال24 من حزيران الحالي عند الساعة الخامسة والنصف فجراً ويغرب عند الساعة الثامنة وخمس دقائق مساء فيما تغرب الشمس يوم السبت ال29 من رمضان عند الساعة 47ر19 أي أن القمر يغرب بعد الشمس بحوالي 18 دقيقة في دمشق ما يعني أن الرؤءية البصرية للهلال مستحيلة فيما الرؤءية عن طريق التلسكوب غير مستحيلة.



وأوضح الدكتور العصيري أنه في بعض الأماكن الأخرى في العواصم العربية والاسلامية نرى أن الهلال يغرب بعد الشمس بنحو 24 دقيقة في صنعاء و26 دقيقة في الخرطوم وجزء من غرب وجنوب إفريقيا كما أن الرؤية ممكنة في مصر واليمن والجزائر والمغرب وليبيا باستخدام التلسكوب لافتا إلى أن الرؤية البصرية في اليوم ذاته ممكنة في الأمريكيتين بالتالي.



وبين الدكتور العصيري أن الجمعية الفلكية السورية ليست الجهة المخولة بتحديد بداية الأشهر الهجرية إذ يعود الامر للقاضي الشرعي الأول بدمشق وأن هذه الدراسة هي للمساعدة في اتخاذ القرار المناسب.



يذكر أن جلسة التماس الهلال ستنقلها مباشرة فضائية نور الشام وذلك يوم السبت الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

سانا