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فلكي مغربي يتنبأ بحرب شاملة في الخليج وعودة داعش وانتصار الرئيس الأسد

 

تنبأ عالم الفلك المغربي علي عبد الرحمن العيس، بأن حرباً كبيرة ستنفجر في الخليج العربي، تنطلق شرارتها من قطر، ثم هجوم سعودي، مع ظهور لتنظيم “داعش” بشكل مفاجئ في شوارع المملكة.فلكي مغربي يتنبأ بحرب شاملة في الخليج وعودة داعش وانتصار الرئيس الأسد!

وأوضح الفلكي أن الأمر سيثير استغراباً ونقاط استفهام، في وسائل الإعلام العربية والعالمية، حول من أين أتى الدواعش؟ وكيف؟ ومتى؟.

وقال العيس في لقاء مع قناة “المغاربية”، إن الخارطة الفلكية وتبدل مواضع كواكب الحروب، يشير إلى انتهاء حقبة الدم في سوريا، وانتقالها إلى دول أخرى، قائلاً إن الحرب ستنتهي بسوريا بانتصار الرئيس بشار الأسد.

كما تنبأ العيس بأن الانقسامات ستطال السعودية وستحولها إلى قبائل متناحرة تبايع كل منها أميرها وظهور تنظيم “داعش” سيحول الوضع إلى حمام من الدم، بحسب موقع “وطن يغرد”.

وفيما يخص سوريا، أشار العيس إلى أنها ستلقى الانفراج الشامل بدءً من أول الشتاء، حيث سيكون الوجه البديل للحرب رياضة ومسرحاً وفناً.

كما أكد الفلكي المغربي، أن سوريا ستكون “باريس الشرق”، وأن الرئيس الأسد سوف يصدر قرارات مهمة سيرفع بها سقف الحرية وسيعزز حرية الصحافة، الأمر الذي سيجعل من سوريا دولة قانون يحتذى بها.

وأضاف العيس أن دولة لبنان ستطلب النجدة من سوريا التي ستلبي النداء وتخلص لبنان من مؤامرة كبرى تحاك ضدها، على حد زعمه.

سبوتنيك

 

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