فلاي بغداد أول شركة طيران عربية تحط على أرض مطار دمشق الدولي

أكد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للطيران المدني أول شركة طيران خاصة من خارج سورية حصلت على التراخيص والموافقات اللازمة لتبدأ بتسيير رحلاتها من مطار دمشق الدولي, وهي شركة فلاي بغداد العراقية التي تملك طائرتين ولها وكيلها في سورية.‏



ولفت المصدر إلى أن شركة فلاي بغداد ستعمل بالتنسيق مع مؤسسة الطيران السورية وستسير أربع رحلات أسبوعية بمعدل رحلتين يوم الاثنين دمشق – النجف وبالعكس، ورحلتين أيضاً يوم الأربعاء من كل أسبوع.‏



الثورة