فلاحو طرطوس يبدؤون تسليم محصولهم من القمح

وسط تسهيلات وإجراءات مبسطة وميسرة يواصل مزارعو القمح في محافظة طرطوس بتسويق محصولهم إلى مركز استلام الأقماح المعتمد في منطقة العنابية ومركز مطحنة طرطوس بمدينة طرطوس، بالسعر الجديد الذي حددته الحكومة بـ400 ليرة للكيلوغرام الواحد من القمح .



وأشار رئيس مركز العنابية المهندس محمود شبلي قائلاً: “نستقبل المزارعين ليسجل كل منهم على دور مسبق ويتم استقبال الأقماح على الباب الرئيسي وفق الدور المعطى للفلاح ثم يتم وزن السيارة على القبان وتتجه بعدها للخبراء لأخذ عينات منها ثم تجمع العينات في غرفة سرية وتعطى أرقاما سرية أيضا بعد ذلك يتجه المزارع لغرفة المحاسبة لاحتساب قيمة كل سيارة موردة ويمنح وصلاً خاصاً بالمبلغ ويحول للمصرف الزراعي لاستلامه”.



كما أكد رئيس مركز استلام الأقماح بمطحنة طرطوس المهندس فادي ميهوب أن الاستلام يتم وفق مواعيد وجداول محددة حيث تحدد مقاييس الشراء وفق درجات أولى وثانية وثالثة ورابعة وبناء على نسبة الأجرام والشوائب الموجودة بالقمح يقرر فيما إذا كان القمح مقبولاً أو مرفوضاً.