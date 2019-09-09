فلاحو دير الزور يسوقون محاصيلهم من القمح

واصل فلاحو دير الزور تسويق محاصيلهم من القمح إلى مراكز الاستلام التابعة لفرع المؤسسة السورية للحبوب بالمحافظة وبلغت كميتها لغاية اليوم نحو 11600 طن.



وأشار مدير فرع السورية للحبوب بدير الزور المهندس أديب ركاض إلى أن “كميات القمح المستلمة عبر مركزي الفرات والميادين بلغت 11600 طن منها 9000 طن في مركز الفرات ونحو 2600 طن تم تسويقها لمركز الميادين في حين باع الفرع نحو 273 ألف كيس تعبئة” مؤكدا أن “عمليات الاستلام تتم بسهولة ويسر”.



بدوره بين مدير المصرف الزراعي بدير الزور المهندس بسام كصيري أن قيم الحبوب المصروفة لغاية الآن بلغت نحو 3 مليارات ليرة لمحصولي القمح والشعير مجددا تأكيده على أن الفلاح يستلم ثمن محصوله عبر المصرف خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم.

سانا