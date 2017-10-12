اتحاد صيادلة العرب في دمشق لأول مرة منذ بداية الأزمة
الجيش يسيطر على قرية الطيبة ويتقدم داخل أحياء الميادين في ديرالزور
زاخاروفا تجدد موقف بلادها الداعي إلى حل الأزمة في سورية عبر الحوار
النظام التركي يصدر أوامر باعتقال 25 جنديا بذريعة محاولة الانقلاب
فلاحو الحسكة يباشرون زراعة الخضار الشتوية
المعهد العالي للفنون المسرحية يفتتح عامه الدراسي بعروض استثنائية
وزير النقل: تطوير وسائل النقل الجوي والبحري والسككي على طاولة البحث مع الجانب الروسي
موسكو: المعايير الأمريكية المزدوجة في مجال مكافحة الإرهاب تفاقم التهديدات للعسكريين الروس في سورية
نصائح يجب اتباعها بعد الثلاثين للحفاظ على صحة عظامك
هكذا انهى الجيش العربي السوري والحلفاء وجود الإرهابيين بمساحة تقدر بأكثر من 13000 كلم مربع
“السورية للتأمين” تجري تعديلات على عقد التأمين للسيارات
استراتيجية معركة الميادين التي تقضي على "داعش"
لجنة الإعمار تقر إعادة تأهيل أضرار 175 بناء في ضاحية عدرا العمالية
لافروف ضد تسييس الملف الكيميائي السوري ، والمعلم يحذر الأكراد
بوغدانوف حول إدلب: الاتصالات مستمرة يومياً بين دمشق وأنقرة وموسكو وطهران

فلاحو الحسكة يباشرون زراعة الخضار الشتوية

باشر فلاحو محافظة الحسكة زراعة الخضار الشتوية في مختلف مناطقفلاحو الحسكة يباشرون زراعة الخضار الشتوية

الاستقرار الزراعي التي تتوافر فيها موارد مائية ثابتة وذلك تطبيقا للخطة الزراعية التي تتضمن زراعة 1627 هكتارا لتأمين حاجة المحافظة من الخضار خلال فصلي الشتاء والربيع المقبلين.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس رجب سلامة أن الفلاحين باشروا خلال الأسبوع الحالي زراعة أراضيهم بمحاصيل الملفوف والفجل والثوم وستستكمل باقي الزراعات تباعا وفقا للخطة الزراعة المعتمدة.

وأشار سلامة إلى استمرار تسويق الخضار الصيفية في المحافظة حتى نهاية الشهر القادم حيث تجاوز الإنتاج 84 ألف طن من مختلف الأصناف ما ساهم في تأمين حاجة المواطنين منها.

المصدر: سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.