فلاحو الحسكة يباشرون زراعة الخضار الشتوية
باشر فلاحو محافظة الحسكة زراعة الخضار الشتوية في مختلف مناطق
الاستقرار الزراعي التي تتوافر فيها موارد مائية ثابتة وذلك تطبيقا للخطة الزراعية التي تتضمن زراعة 1627 هكتارا لتأمين حاجة المحافظة من الخضار خلال فصلي الشتاء والربيع المقبلين.
وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس رجب سلامة أن الفلاحين باشروا خلال الأسبوع الحالي زراعة أراضيهم بمحاصيل الملفوف والفجل والثوم وستستكمل باقي الزراعات تباعا وفقا للخطة الزراعة المعتمدة.
وأشار سلامة إلى استمرار تسويق الخضار الصيفية في المحافظة حتى نهاية الشهر القادم حيث تجاوز الإنتاج 84 ألف طن من مختلف الأصناف ما ساهم في تأمين حاجة المواطنين منها.
المصدر: سانا
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