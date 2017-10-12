فلاحو الحسكة يباشرون زراعة الخضار الشتوية

باشر فلاحو محافظة الحسكة زراعة الخضار الشتوية في مختلف مناطق

الاستقرار الزراعي التي تتوافر فيها موارد مائية ثابتة وذلك تطبيقا للخطة الزراعية التي تتضمن زراعة 1627 هكتارا لتأمين حاجة المحافظة من الخضار خلال فصلي الشتاء والربيع المقبلين.