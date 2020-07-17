"فك الحجر" عن تجمع جديدة عرطوز الفضل ينتظر نتائج المسحات الأخيرة

عبّر محافظ القنيطرة "طارق كريشاتي" أمس، عن وجود تفاؤل بفك الحجر عن تجمع جديدة عرطوز الفضل، حيث لم تظهر أية حالة إيجابية خلال الشهر الحالي، بانتظار نتائج المسحات العشوائية الأخيرة التي أخذتها الكوادر الصحية و عددها ١٠٠ مسحة ليقرر بعدها الفريق الحكومي بعد تقييم النتائج من رفع الحجر أو تمديده ، مشدداً على استعداد المحافظة لتقديم كل الإمكانيات الممكنة لرفع الحجر عن أبناء التجمع.



وأشار كريشاتي إلى إدخال صراف تجاري إلى التجمع يوم أمس، بالتنسيق مع وزارة المالية و لمدة ثلاثة أيام لتسليم العاملين رواتبهم الموطنة لدى المصرف، مؤكداً عدم انقطاع المواد التموينية و الغذائية و المدعومة عن صالة تجمع الفضل و كذلك دخول نحو ١٠٠ سيارة يومياً من الخضار و الفواكه و المنظفات و المواد الغذائية المختلفة إلى التجمع.



كما وأكد استمرار العمل حتى حصول كل العائلات على المساعدة اللازمة، منوهاً بإدخال ١٥٠٠ سلة غذائية أمس، ليصبح مجموع ما تم إدخاله إلى التجمع ١١ ألف سلة غذائية و صحية منها ٦٠٠٠ سلة غذائية.