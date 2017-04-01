فقدان 27 شخصا إثر انهيارات أرضية غرب اندونيسيا

أعلنت السلطات الاندونيسية اليوم فقدان 27 شخصا إثر انهيارات أرضية اجتاحت إقليم جاوة الغربي اليوم.



ونقلت اسوشيتيد برس عن وكالة مكافحة الكوارث والتعامل معها قولها.. ان “انهيارات أرضية ناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة اجتاحت قرية بارناران في مقاطعة بونوروغو ودمرت ما يقارب ثلاثين منزلا ودفنت تحتها 27 شخصا على الأقل” مشيرة إلى ان عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين جارية.



وتؤدي الأمطار الموسمية إلى حدوث فيضانات متكررة في اندونيسيا فيما يقطن عدد كبير من السكان في المناطق الجبلية أو السهول القريبة من الأنهار والتي تكون عادة عرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات.

وكالات