فقدان 100 شخص جراء انزلاق للتربة في مقاطعة سيتشوان الصينية

أعلنت السلطات الصينية أن نحو 100 شخص قد يكونون طمروا جراء انزلاق للتربة حصل صباح اليوم في قرية بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.



وقالت الحكومة المحلية في بيان إن” نحو 40 منزلاً في بلدة شينمو اجتاحها انزلاق للتربة إثر انهيار جزء من أحد الجبال” مشيرة إلى أن الحطام أدى إلى انسداد مجرى أحد الأنهر.



وأوضحت السلطات أنها أطلقت خطة طوارئ في وقت تسعى إلى تقدير حجم الكارثة.



وكان انزلاق تربة قرب مدينة شنزن في نهاية كانون الأول عام 2016 أدى مقتل 73 شخصا على الأقل.

وكالات