فقدان مركب في ماليزيا على متنه 31 شخصا

أعلنت شرطة خفر السواحل الماليزية اليوم فقدان مركب على متنه 31 شخصا بينهم 28 سائحا صينيا وذلك اثناء ابحاره قبالة الشطر الماليزي من جزيرة بورنيو.



ونقلت ا ف ب عن متحدث باسم الوكالة الماليزية للمراقبة البحرية قوله إن “مالك المركب تقدم ببلاغ مساء أمس عن اختفاء المركب وقد أطلقنا عمليات بحث عنه”.



وأوضح ان المركب الذي يقل 28 سائحا صينيا وطاقما من ثلاثة اشخاص هم الربان ومساعداه غادر المرفأ صباح أمس وخلال النهار ساءت الأحوال الجوية كثيرا.



وأضاف أن المركب كان متجها إلى جزيرة تبعد حوالى 60 كيلو مترا إلى الغرب من كوتا كينابالو عاصمة ولاية صباح الشرقية.

وكالات