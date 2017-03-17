فقدان سبعة أشخاص جراء غرق سفينة شحن تركية قبالة سواحل ليبيا
أعلن متحدث باسم البحرية الليبية فقدان سبعة من أفراد طاقم سفينة شحن تركية وانقاذ ستة آخرين اثر غرق السفينة أمس قبالة سواحل ليبيا.
ونقلت ” ا ف ب” عن اللواء أيوب قاسم قوله : إن ” طاقم السفينة يتكون من 13 بحارا من الجنسية التركية.. تم انقاذ ستة منهم وعملية البحث جارية عن بقية أفراد الطاقم المفقودين وعددهم سبعة”.
وأشار إلى أن عملية الانقاذ تمت إثر ” المعلومات الواردة من راديو ميناء مصراتة بوجود سفينة تركية تطلب الاستغاثة” .
وكالات
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