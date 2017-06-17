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فقد سبعة بحارة من مدمرة أمريكية اصطدمت بسفينة شحن

عد سبعة من أفراد طاقم مدمرة أميركية في عداد المفقودين وأصيب آخرون بجروح بعد اصطدامها فجر اليوم بسفينة شحن قبالة سواحل اليابان.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن المدمرة الاميركية “يو اس اس فيتزجيرالد” اصطدمت بسفينة شحن فلبينية ما أدى إلى فقدان سبعة من طاقمها.
من جهته أعلن الأسطول السابع في البحرية الاميركية أن حادث الاصطدام ” أسفر عن سقوط جرحى لم يحدد عددهم” مشيراً إلى أن المدمرة اصطدمت بالسفينة”ايه سي اكس كريستال” اثناء وجودها على بعد 56 ميلاً بحرياً جنوب غرب مدينة يوكوسوكا اليابانية.
وهرع خفر السواحل اليابانية إلى مكان الحادث بحسب تغريدة نشرها الأسطول السابع التابع لأسطول المحيط الهادئ الأميركي على حسابه على موقع تويتر .
وقال الأسطول الاميركي إنه لم يعرف “حجم الإصابات في صفوف أفراد الطاقم” مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث.
وبحسب البحرية الأميركية فإن مروحية يابانية ساهمت في إخلاء جندي جريح ما يؤشر إلى أن جروحه خطرة لدرجة تستدعي نقله على وجه السرعة إلى اليابسة.
ولفتت البحرية الأميركية إلى أن الاصطدام أسفر عن تضرر المدمرة في ميمنتها فوق خط الماء وتحته وتدفق بعض الماء إلى داخلها.

وكالات

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