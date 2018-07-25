فعاليات دينية ووجهاء يستنكرون الاعتداءات الإرهابية في السويداء

استنكرت الفعاليات الدينية والوجهاء في السويداء الاعتداءات إلإرهابية على مدينة السويداء وعدد من قرى ريفي المحافظة الشرقي والشمالي والتي تسببت باستشهاد وجرح عدد من المواطنين.

وأكد شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين حكمت الهجري أن الاعتداءات الإرهابية على محافظة السويداء اليوم جريمة تستهدف النيل من أجواء الهدوء والأمن والأمان التي تنعم بها المحافظة وتضاف إلى سجل الحقد الأسود للمجموعات الإرهابية التي انكسرت أمام صمود السوريين.

ولفت الشيخ الهجري إلى أن أبطال الجيش العربي السوري وبالتعاون مع الأهالي أفشلوا كل مخططات الأعداء وما حدث صبيحة هذا اليوم لن يزيد أبناء السويداء إلا قوة ووحدة وتماسكاً وإيمانا بالله والوطن رغم حقد الحاقدين والمجرمين والإرهابيين الجبناء.

ووصف الشيخ الهجري الاعتداءات الإرهابية بأنها “محاولة يائسة من قبل أعداء الوطن وأدواتهم الإجرامية الذين يلفظون أنفاسهم الأخيرة على وقع الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش العربي السوري على امتداد مساحة الوطن”.

راعي الكنيسة الإنجيلية بالسويداء القس سميح الصدي وصف الاعتداءات الإرهابية بأنها “جبانة ولا تمت للإنسانية بأي صلة وتعبر عن ثقافة القتل والإجرام والإرهاب لمنفذيها” مؤكداً أن كل محاولات أعداء الوطن “لن تفلح في النيل من عزيمتنا وإصرارنا على العيش بكرامة في هذا الوطن المعطاء ولن يتمكن الإرهابيون ومشغلوهم من إخماد الروح الوطنية والمعنوية مهما تغولوا في حقدهم وإجرامهم”.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد علماء بلاد الشام الشيخ كميل نصر أن محافظة السويداء بشيبها وشبابها ونسائها وأطفالها الذين تربوا على حب الوطن والدفاع عنه “لن يحيدوا عن طريق النضال والصمود مهما بلغ حقد وإجرام هؤلاء الإرهابيين المرتزقة وفكرهم الوهابي الأسود”.

وأضاف الشيخ نصر “سنبقى صامدين مهما تغول الإرهابيون في حقدهم ولن ينالوا من عزيمتنا ونتطلع إلى النصر الناجز والمؤزر بهمة جيشنا وقائدنا السيد الرئيس بشار الأسد”.

وأشار الشيخ ياسر أبو فخر إلى أن جبل العرب الأشم سيبقى صامداً بأهله وجيشه العربي السوري البطل الذي يسطر أروع ملاحم النصر والصمود مضيفاً إننا نقول لكل أعداء الوطن أن أعمالكم الإرهابية الدنيئة لن تحرفنا عن مسار الصمود والمقاومة لأن سورية انتصرت وما هذا الإرهاب إلا دليل إفلاس للإرهابيين ومشغليهم.

سانا