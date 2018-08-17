فطائر مجانية لمن لا يملك المال في دمشق

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي إعلان لمحل بيع فطائر (مستر منقوشة)، وجاء في الإعلان أن الفطائر مجانية لمن لا يملك المال.

وشرح صاحب المطعم هشام الأشقر أن “الفكرة ظهرت بعد زيادة مستوى الفقر عند المواطنين، ووجود أشخاص لا يملكون المال لشراء وجبة طعام لأطفالهم”.

وقال محاسب المطعم أنس الأشقر “أن عدد الذين يطلبون فطائر مجانية يتراوح يومياً بين (2_10) أشخاص، وبعض الناس تخجل أن تطلب، فلا نطلب منها المال لأننا نعلم أنها لا تملكه”.

وأوضح الأشقر أن “هذه العملية غير مؤثرة على مدخول المحل بشكل كبير، فالمحل موجود وسط دمشق وحركة البيع جيدة جداً “.

وكما يقال “الخير بخير، فما رح أنكسر وإذا انكسر المحل فبعتذر وقتا عن التقديم بالمجان”

وأشار الى أن “بعض الزبائن يساهمون بهذه العملية، فهم يشترون مثلاً بقيمة 400 ليرة ويتركون 100 ليرة اضافية من أجل استمرار هذه الفكرة”.

وتحدث محاسب المطعم عن بعض الحالات الطريفة التي تعرضوا لها خلال العمل (كوجود بعض المحتاجين الذين لا يقبلون بأنواع محددة من الفطائر)، فقال: “بعض المحتاجين صاروا يتشرطوا علينا وما بيرضوا بغير البيتزا والشيش، وأكيد نحنا ما عنا مشكلة”.

الجدير ذكره أن “مستر منقوشة” افتتح قبل شهر رمضان الماضي، وبلغ عدد العاملين في المحل ثمانية أشخاص.

ويشار الى أن الفكرة لقيت استحساناً في أوساط الشارع السوري كما ظهر في تعليقات الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.