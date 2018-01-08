فضيحة مدوية لمركزين طبيين في جرمانا

بناءً على المعلومات الواردة من وزارة الصحة حول قيام مراكز تتخذ أسماء طبية في محلة جرمانا بتقديم خدمات طبية للمواطنين دون حيازة القائمين عليها أي مؤهل علمي. ومن خلال جمع المعلومات والتحري تبين وجود مركزين في محلة جرمانا الأول باسم (توينتي ناين أبو يامن) يديره المدعو ( ر . م )،والثاني باسم (مركز الدكتور ف . ح ) يديره المدعو (ف. ح )، وزوجته المدعوة (ر . ق).

توجهت دورية من إدارة الأمن الجنائي برفقة أطباء من وزارة الصحة ومديرية الصحة في ريف دمشق وألقت القبض على المذكورين، وعثر ضمن المركزين على عدد كبير من الأدوية العشبية المركبة وشهادات مختلفة صادرة عن جهات غير رسمية، وبالتحقيق معهم اعترفوا أنهم حاصلين على شهادة التعليم الأساسي فقط، ويمارسون أعمال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بأنهم يحوزون على مؤهلات علمية، ويقدّمون لهم العلاج والدواء مقابل مبالغ مالية، دون حصولهم على أي ترخيص إداري أو طبي لذلك.