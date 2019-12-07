فضلية: قانون “سيزر” الأميركي وراء ارتفاع صرف الدولار في سوريا

شهدت سوريا خلال الأيام الماضية ارتفاعا جنونيا ومفاجئا لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، ليتجاوز فيها خلال الساعات الماضية 900 ليرة سورية مقابل دولار واحد، وتبدأ بعد ساعات قليلة قيمته بالنزول إلى ما دون 800 ليرة سورية، ما تسبب بحالات هلع لدى السوريين وارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية والتموينية ووسائل النقل.



وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عابد فضلية : إن “هناك مسببات سياسية، غير موضوعية خارجة عن إرادة وصلاحيات وقدرات الجهات الحكومية والرسمية السورية، بما فيها مصرف سورية المركزي”.





وأضاف قائلا: “كل ذلك متوقع ومعروف في ظروف الحرب في أي دولة في العالم، ونحن في سوريا لسنا استثناء، إنما الاستثناء هو الحصار والعقوبات الظالمة وحيدة الجانب، والتي تم تصعيدها منذ حوالي ستة أشهر ضد سوريا تحت عنوان ما سمي بقانون سيزر الأميركي، الذي تضمن أحكاماً في الحصار والعقوبات غير المسبوقة في الأذى، والتي ركزّت بموجب هذا القانون على تضييق مخزون حركة القطع الأجنبي وعلى قطاع الطاقة.



وتابع فضلية، قائلا: إن “الملفت في هذه العقوبات أن قوة تطبيقها وفعاليتها مختلفة سلباً عن أي عقوبات أميركية غربية أخرى على مستويين اثنين، الأول أن هدف التضييق على قطاع الطاقة السوري ليس نظرياً، بل واقعياً وحقيقياً نظراً لوجود الجنود الأميركيين عند أهم آبار النفط السورية، والاختلاف الثاني عن التهديدات النظرية السابقة بالعقوبات، هو أن التضييق على مخزون وحركة القطع الأجنبي لم يعد فقط على الجغرافيا السورية، بل على جيرانها في لبنان والعراق.



وبالنسبة للتأثير المباشر لأحداث لبنان خصوصاً على الوضع الاقتصادي السوري أكد فضلية أن قطاع الأعمال السوري بنشاطه استيراداً وتصديراً كان بهدف تجاوز الحصار والعقوبات، يعمل من أرض ومصارف لبنان، ومن خلال شركات بجنسية لبنانية تسمى شركات وسيطة أسست لهذا الهدف، إلا أنه، وبعد الأحداث في لبنان، انقلب كل ذلك إلى العكس، ليعتمد رجال الأعمال اللبنانيون على القطع الأجنبي المشترى من سوق القطع السورية وعلى شركات وسيطة سورية التي أسست وبدأ تأسيسها لصالح لبنان المعطل بالأحداث.



الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب على القطع الأجنبي في سوريا، وتبعا لذلك في تفاقم وإرباك سوقين فيها، سوق القطع الأجنبي وسوق السلع الغذائية والضرورية، بعد أن قام الكثير من اللبنانيين بشراء كميات كبيرة نسبياً واخذها بسياراتهم السياحية إلى لبنان تحت تسمية أغراض بصحبة مسافر. ليتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء أول هذا الشهر ال900 ليرة سورية، ليعود ويتراجع اليوم إلى أقل من800 ليرة سورية”.

سبوتنيك