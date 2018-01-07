فضائح بيع أطفال لداعش في العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أمس، عن إجراء تحقيق بشأن معلومات تتهم مدير قسم الاحتياجات الخاصة في نينوى ببيع أطفال كانوا مودعين في دور الإيواء لتنظيم داعش الإرهابي.





وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم في بيان صحفي إن «مكتب المفتش العام في الوزارة يجري تحقيقا عن معلومات تدّعي وجود تعاون لمدير قسم الاحتياجات الخاصة في نينوى مع داعش الإرهابي عبر بيع الأطفال الذين كانوا مودعين في دور الإيواء إبان فترة سيطرة العصابات الإجرامية على المحافظة».





وأضاف منعم، إن «التحقيق يجري بإشراف مباشر من وزير العمل محمد شياع السوداني»، مؤكداً أنه «لا تهاون في هذا الموضوع وحال ثبوت التهمة على الشخص المعني ستتم إحالته للجهات القضائية المختصة لينال القصاص العادل لأنه أخلّ بشرف الوظيفة وخان الأمانة».





وكانت وزارة العمل، بالتعاون مع خلية الأزمة الخاصة بنينوى، أشرفت على استلام عدد من أطفال داعش من مختلف الجنسيات، وسلمت عدداً كبيراً منهم عبر قرار قضائي إلى بلدانهم وخاصة ممن يتحدرون من الشيشان وروسيا، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.





وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر أن حربي أفغانستان والعراق و»أخطاء أخرى ارتكبت في الماضي»، أدت إلى ظهور تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين. وقال ماكرون إن قضية الأمن لا تزال تمثل «التحدي الرئيسي» في العام الجديد 2018.



