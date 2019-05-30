فصيل “جيش العزة” ينعي دفعة جديدة من قتلاه في حماة

نعى فصيل “جيش العزة” في ريف حماة الشمالي، الأربعاء، دفعة جديدة من عناصره المقتولين خلال المعارك الدائرة مع الجيش العربي السوري في المنطقة.



ونشر الفصيل، عبر حسابه في “تلغرام”، صوراً لقتلاه، وهم: أحمد محمد الدحروج، زهير عبد الواحد برق، محمد علي بيازيد، محمد عوض العلوان، خليل أحمد الأحمد، وقال: إنهم “قتلوا على جبهات الريف الشمالي لحماة”.



ويعتبر فصيل “جيش العزة” أحد الفصائل المسلحة في ريفي حماة الشمالي والغربي ويتركز تواجده في مدينة اللطامنة، والتي تعتبر من أبرز المناطق التي تتحصن فيها الفصائل في ريفي حماة الشمالي.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن “الجيش العربي السوري وخلال صده لهجمات “هيئة تحرير الشام” الإرهابية في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد بإدلب، قضى على 350 إرهابياً ودمر دبابات وعربات”، بحسب وكالة “تاس” الروسية.



يذكر أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش العربي السوري والجماعات المسلحة في حماة، تمكنت خلالها قوات الجيش من السيطرة على عدة مناطق في ريف حماة الشمالي الغربي أهمها كفرنبودة و قلعة المضيق و الحويز و المشرفة.



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