فصل توءم سيامي في مشفى تشرين الجامعي

نجح فريق طبي في مشفى تشرين الجامعي بفصل توءم سيامي ملتصق من جهة البطن في عمل جراحي هو الأول من نوعه على مستوى سورية.





وعن التفاصيل أوضح المشرف على العمل الجراحي اختصاصي الجراحة الدكتور عمار عمران أن التوءم السيامي ملتصق من جهة البطن وهناك التحام بالأمعاء والكبد وجزء صغير من القفص وتشارك دوراني صغير بالأوعية الدموية.





وأشار الدكتور عمران إلى أنه ومع تحويل التوءم إلى العناية المشددة بقسم الحواضن اتخذ قرار الفصل حيث أجريت بعض الاستقصاءات الطبية المخبرية والشعاعية كصورة الطبقي المحوري متعدد الشرائح وإعادة التجسيم بتقنية الـ (ثري دي) لتجهز بعدها فرق التخدير والجراحة.





وفي العمل الجراحي أشار عمران إلى أنه تم فك الالتصاق وإجراء فصل للأمعاء والأوعية الدموية بين الطفلين وهما ذكران ثم إعادة خلق الجوف البطني لإعادة الاحشاء الى داخله.





وأكد الجراح عمران أن التوءم “بصحة مقبولة” حيث يبلغ وزن أحدهما 1800 غرام والثاني 2000 غرام ويتلقيان حاليا الدعم التنفسي على أجهزة التنفس الصناعي بوحدة العناية المشددة في قسم الحواضن.





وقال عمران “إن حالة التوءم السيامي نادرة ونسبتها واحد بالمليون عالميا ونسبة نجاح الفصل نحو 25 بالمئة وهي تجرى للمرة الأولى في سورية” مشيرا إلى صعوبة تشخيص الالتحام خلال فترة الحمل إلا بإجراء الرنين المغناطيسي في حالة الشك.





بدوره أكد مدير مشفى تشرين تكليفا الدكتور لؤي نداف حرص المشفى على الاستجابة لجميع الحالات المرضية وتخديمها بكل الإمكانيات المتاحة.



