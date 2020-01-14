فصائل الاحتلال التركي في ريف حلب الشمالي تعتقل أكثر من 10 مدنيين بينهم نساء

تستمر فصائل الاحتلال التركي بانتهاكاتها لحقوق المدنيين وابتزازهم لأخذ الأموال منهم وإجبارهم على ترك منازلهم في المناطق التي احتلتها تركيا في ريف حلب الشمالي وغيرها.



حيث أكد “المرصد” المعارض اليوم الاثنين، أن مايسمى بـفصيل “محمد الفاتح” التابع لتركيا شن حملة اعتقالات في قرية كوركان التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين شمالي سورية.



ونقل “المرصد” عن مصادر أهلية أنه جراء هذه الحملة اعتقل المسلحون أكثر من 10 مدنيين بينهم 3 نساء.



وأشار “المرصد” إلى أن الفصائل التابعة للاحتلال التركي تواصل انتهاكاتها بحق المدنيين من اعتقالات وخطف بشكل شبه يومي يكون هدفها في غالب الأحيان ابتزاز ذوي المختطفين والمعتقلين لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، إضافة إلى عمليات التتريك التي تشهدها المناطق التي تحتلها تركيا سواء بما يتعلق بتغيير أسماء الطرقات والمدارس وتعليم اللغة التركية وغيرها.



وإلى جانب حملات الاعتقالات والمداهمات هذه في المناطق التي تحتلها تركيا وفصائلها شمالي سورية، شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع وتيرة الاشتباكات بين هذه الفصائل والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين.