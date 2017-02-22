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فشل دي ميستورا في تأمين حضور كافة فرقاء “المعارضة السورية” في محادثات جنيف

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها لعدم تنفيذ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بنود قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مشاركة كافة أطياف “المعارضة السورية” في محادثات جنيف.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قوله اليوم.. “للأسف لم يتمكن دي ميستورا من تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وتأمين وجود كافة “جماعات المعارضة” على أساس المساواة في جولة جنيف للمحادثات السورية المزمع عقدها في 23 شباط الجاري”.

وأشار غاتيلوف إلى أن دي ميستورا لم يوجه دعوة للمشاركة في المحادثات إلى ممثلين عن “السوريين الأكراد” وهو أمر تصر موسكو عليه منذ سنوات طويلة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار أمس إلى ان روسيا لفتت انتباه دي ميستورا إلى ضرورة الامتناع عن اتخاذ “نهج انتقائي” فيما يتعلق بتشكيل وفد “المعارضة” الذي سيشارك في محادثات جنيف.

- في سياق آخر بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع ميثيو روجانسكي مدير معهد جورج كينان الأمريكي الأوضاع والتطورات في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم أنه تم التركيز خلال اللقاء الذي جرى في موسكو اليوم على آفاق حل الأزمة في سورية وسبل التعاون الروسي الأمريكي في هذا الخصوص بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وكالات

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