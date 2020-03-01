فشل العلاقات الروسية ـ التركية عبر التاريخ

محمود عبد الكريم: للروس مقارباتهم للعلاقة مع تركيا وقد تابعتها بعمق منذ ثلاثمائة عام من الحروب والمعاهدات والغدر المتبادل ،باختصار ان الثقة مفقودة تماما بين الر وس والترك ولن تحصل هذه الثقة في الالفية الثالثة .

الترك يحلمون بيوم لاوجود لروسيا فيه يستعيدون فيه امبراطوريتهم التي يمتد عالمهم التركي الى منغوليا بين روسبا والصين، والر وس لايمكن ان يغفروا سقوط القسطنطينية وتدمير العالم الارثوزكسي السلافي على يد الترك.

ارتكب الروس اخطاء تاريخية في علاقتهم. مع العثمانيين ،الترك، وقد تسنى لهم تحطيم السلطنة العثمانية أكثر من مرة ولأمر لايفهمه أحد كانوا بنسحبون عن ابواب القسطنطينية مقابل اتفاقات تكاد تحول انتصاراتهم الساحقة عسكريا الى هزائم سباسية، فقد تراجعوا عن سحق السلطنة اوائل القرن التاسع عشر وحموها من سقوط حتمي على يد ابراهيم باشا وجيشه المصري السوري عام 1833م، وكذلك. ارتبكوا امامها بشكل غير مفهوم وهي تحتضر في عهد السلطان عبد الحميد. وتركوا مصطفى كمال يسحق اليونان على الساحل الغربي ويستعيد المضائق التي كانت جائزة روسبا المنتصرة في الحرب العالمية الاولى.

وارتكبوا برايي على الأقل ذات الخطا بعقد عشرات التفاهمات والاتفاقات مع الترك في سوربا مما سمح لإخونج تر كبا و سوريا بالسيطرة على المنطقة الممتدة من كوباني الى الحدود العراقية السورية بعمق يتراوح ببن 30/60، والاغرب ان الاميركان لم يسمحوا للترك ابدا بدخول الا اضي السورية !؟

كما استشهد للروس عشرات الضباط بغدر تركي لالبس فيه: اغتيل السفير الروسي على يد احد جواسيس اردوغان. مزق الطيار الر وسي بامر مباشر من اردوغان. تم كسر قراراتهم الاستراتيجية في ادلب وتمت خيانتهم كن قبل تركيا بشكل بالغ الفجاحة الامر الاغرب من غربب في السياسة الروسية مع الترك منذ ثلاثة قرون الى الان.

هذا الاسلوب الذي يبدو وكأنه يحلم بالرضى التركي، يخيفني على المستوى الشخصي والوطني .. أنا لي رأي فيما يخص العلاقات مع الترك. الذين لايمكن ان يخلصوا لأحد أي أحد. وهذا اعمق مافي الشخصية التركية القائمة على غدر بنيوي لايمكن الانتصاف منه الا بتأديبه وبمنتهى القسوة، ولدى الروس مئات. التجارب.. وهم بعرفون منذ البداية ان المشكلة السورية هي مشكلة عدوان تركي على سوريا، وهذا عمليا جل مايجري في سوريا متذ. عشرة سنوات، لذلك فإن أية علاقة مع الترك يجب ان تقوم على قاعدة انها علاقة اجتنابية يجب ان تبقى تحت مجهر مكبر ولايغفل عنها لحظة لان الذئب التركي جاهز للانقضاض في اية لحظة.. علاقة مصلحة يفهم فيها التركي ان خسارته في حال الغدر بها لايمكن له تحمل تبعاتها.

كان المنطق برايي اذا كانت روسيا تريد سوريا خالصة لنفوذها ان توجه إنذارا صارما لتركيا بالانسحاب من سوريا وترك السوريين بحلون قضاياهم لان التفاهم مع الاتراك الذين يتعاملون مع سوريا كدولة غير موجودة ووطن لاوجود له. والقبول بان تواجدهم فيها هو تواجد في ارض تركية هو قبول بالمنطق التركي القائم على الغاء وجود سوريا، ولهذا كنت اصاب بغصب عميق من اي تفاهم روسي ايراني مع تركيا حول سوريا، لان التفاهم الوحيد برايي هو إخراج تركيا من سوريا نهائيا ،لأن العنوان التركي الوحيد في سوريا هو عنوان مذهبي بالغ الفجور والفجاجة, وعلى ذات القياس إذن يحق للسوريين وغيرهم التدخل في تركيا لانقاذ ونصرة ابناء المذاهب المضطهدة فيها .

بكل الاحوال هانحن واصدقاءنا الروس نحصد نتائج هذا الرهان الخاطئ على تفاهم استراتيجي مع تركيا ماكان أبدا وتحت اي ظرف يجب ان يقوم على ارضية استباحة التراب. والسيادة السورية ,,وهاهي النتيجة التي اتاحت للغرب ابتزاز روسيا وسوريا معا. كماوفر فرصة لبقاء الامريكان في الجزيرة والتنف.

نعم تركيا لاتفهم ابدا. الا بالقوة والعصا على رأسها، لابل حتى بإذلالها والى النهاية لأن تاربخها وثقافتها وبنيتها كلها قامت على سحق الأمم المحيطة بها ولم ترفع عن شعوب تلك الامم السيف والكرباج والخنجر والخازوق والمشنقة الا حينما كان العنق التركي تحت اقدام تلك الشعوب. لم بفهم الاتراك أحدا مثل محمد على باشا (كل شيء في اسطنبول جاهز للبيع. والشراء ادفع ذهبا واحصل على ماتريد)

، انها تركيا التي بادر الغرب وروسيا اكثر من عشر مرات تاريخيا لانقاذها من محو اسمها من الوجود على خريطة العالم وهذه من افظع جرائم السياسة الدولية واكثرها انحطاطا.

من المهم ان نعلم ان الترك في تركيا لاتتعدى نسبتهم ال 10% وماتبقى امم مستعبدة ومكرهة على حمل هوية تركية طالما قهرتها ومزقتها، كمثال هنالك عشرون مليون كردي يطلق عليهم اتراك الجبال والاتراك اكره خلق الله على الكورد. هنالك اكثر من سبعة ملايين عربي الويل لهم ان عبروا عن اي اعلان عن هويتهم القومية هذه جربمة لاتسامح فيها وهنالك اعراق تترية وفارسية وسلافية ويونانية على كامل خريطة الاناضول ، وثمة تمييز مذهبي فاقع جدا في تركيا وموروث بالضبط من منطق السلطان سليم وفتاوى الاباده من شيوخ سلطنته.

حينما أنتقد الاصدقاء الروس لانهم مدوا الحبل طويلا للترك في سوريا وهذه هي النتيجة..

إن التركي سليل احط غدر عرفه التاريخ. هاهو يساوم الروسي الآن على صداقته وخط غاز السيل الجنوبي ويهدده باغلاق المضائق في وجهه ويهينه في صميم عظمته، والمقابل ان بعترف للتركي بحقه في الاستيلاء النهائي على شمال سوريا من كباني في ريف اللاذقية الى القامشلي واليعربية،وهذا بكلمة واحدة سيضع مصير سوريا على كف عفريت ويدمر مصداقية روسبا كدولة عظمى الى أمد غير محدود ،برأيي كل ذلك نتيجة خطأ في الحسابات الروسية والإيرانية أيضا ،في الماضي والان وفي المستقبل. التركي لن بفهم الا بالقوة والنصل على رقبته.

وكلمة واحدة، اخرج منها ايها التركي هذه ليست لك حتى الاناضول ليست لك انت مجرد لص..

كعادتهم تاريخيا، كان ساسة تركيا سيتمرغون كالكلاب على قدمي بوتين ،كما تمرغوا على قدمي ترامب،وفي النهاية سيضطر بوتين وأي قائد روسي ان يقول للتركي ايها الذئب المسعور عد الى جحرك والاسحقت رأسك، انها السياسة الوحيدة التي يفهمها الاتراك لأنهم سلالة اغدر سياسة عرفها التاريخ بسبب عنصر الحقد الأسود الذي بحملونه في اعماقهم و غموض أصولهم وسيل الفظائع التي ارتكبوها بحق شعوب المنطقة ،وهي فوق طاقة التاريخ على نسيانها.