روسيا تجدد تأكيدها أن الدستور الجديد ليس فرضاً على السوريين
الجيش يهاجم في دير الزور وحمص: سباق الشرق السوري يحتدم
تكثيف عمليات ضد إرهابيي “داعش” على اتجاه حقل المهر بريف حمص
الأجهزة الأمنية اللبنانية: 6 آلاف إرهابي غادروا لبنان خلال 5 سنوات للانضمام إلى “داعش والنصرة”
حرب «داعش» (والأميركيين) ضد العراق... مستمرة
«طبخة إدلب»: عزل «النصرة» من دون خسارة «قوتها الضاربة»
السيطرة على أوتستراد حلب -الباب وتحرير 32 بلدة ومزرعة من تنظيم داعش في ريف حلب
اتفاقات سورية ــ عراقية جديدة: 2017 عام إحياء العلاقات الاقتصادية
الجيش يؤمّن محيط مطار T4... ويغلق ملف الفيجة بتسوية الأوضاع
أنباء عن تحضيرات لزيارة مرتقبة لنواب روس وأتراك ووفد برلماني بلجيكي يزور دمشق وحلب
30 طنا من الحمضيات مجانا من محافظة اللاذقية لأهالي محافظة درعا
وصول 62 عائلة إلى مدينة درعا هربا من إرهاب “داعش” في وادي اليرموك
نهاية الطبخة: الإرهابيون المعتدلون ينضمون إلى تنظيم القاعدة
وفاة مواطن جراء انفجار قنبلة يدوية ألقاها أحد المطلوبين في منطقة المجتهد بدمشق
لافروف: ندعو الأمم المتحدة للإسراع في تنظيم جولة جديدة من المحادثات السورية في جنيف

فريق ترامب يستغني عن خطة أوباما للرقة؟

أوردت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، في مقال نشرته أمس، أنَّ فريق الرئيس دونالد ترامب رأى أن خطة كان قد أعدّها فريق سلفه باراك أوباما، وتقضي بتقديم السلاح إلى «الفصائل الكردية» من أجل معركة الرقة ضد تنظيم «داعش»، أنها «تحتوي على ثغر كبيرة».

وأشار المقال إلى أنَّ الخطة التي أعدّها مستشارو أوباما لشؤون السياسة الخارجية، كانت على وشك التنفيذ قبيل انتهاء ولاية الأخير. وقبل ثلاثة أيام من تولّي ترامب السلطة، طلب أوباما من مستشاري الأمن القومي إعداد ورقة تتضمن تفاصيل خطة تسليح الأكراد، والنقاط التي يمكن لترامب استخدامها لشرح الخطوة للرئيس التركي. وقالت الصحيفة إن أوباما كان يأمل أن الاستعدادات الأخيرة ستمهد الطريق لترامب لإطلاق هجوم سريع على معقل تنظيم «داعش» الرئيسي في سوريا، على خلفية معلومات استخبارية أميركية تفيد بأن التنظيم يخطط لشنّ هجمات خارج سوريا انطلاقاً من المدينة.
ولفتت إلى أن فريق الأمن القومي للرئيس الجديد، بدلاً من العمل على الخطة، رأى أنها «غير فعالة بالمطلق... وتحتوي على ثغر كبيرة». وقال أحد المسؤولين الكبار في إدارة ترامب، ممن استعرضوا الوثيقة، إنها كانت «نتاج عمل سيّئ للموظفين».


(الأخبار)

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.