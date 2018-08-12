فريق الغوص السوري يحرز المركز الثالث في دورة الألعاب العسكرية الدولية في إيران

أحرز فريق الغوص السوري ممثلا للقوى البحرية السورية المركز الثالث في دورة الألعاب الدولية العسكرية للغوص لعام 2018 المقامة في إيران.

وأشار العميد هزاع ميا رئيس الوفد في تصريح له بختام المسابقات إلى أن ما حققه فريق الغوص بهمته وعزيمته يشكل إنجازا كبيرا عبر رفع علم الجمهورية العربية السورية في المحافل الدولية.

من جانبه قال العقيد عامر جعفر مدرب الفريق “إن الإنجاز الذي حققه فريق الغوص السوري يعبر عن همة جيشنا وقوته مؤكدا الإصرار الدائم على تحقيق النصر.

وانطلقت مسابقات الغوص في العمق ضمن إطار الألعاب العسكرية الدولية في الأول من آب الجاري بمدينة نوشهر شمال إيران بمشاركة فرق من سورية وإيران وروسيا وجنوب افريقيا وفنزويلا.

يشار إلى أن الألعاب العسكرية الدولية لهذا العام تقام في 28 فئة رياضية في 7 دول بالتزامن وهي روسيا وإيران والصين وكازاخستان وأذربيجان وبيلاروس وأرمينيا حيث تحتضن كل دولة من هذه الدول مسابقة أو عددا من المسابقات المقررة لدورة الألعاب العسكرية الدولية.

سانا