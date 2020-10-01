فرنسا تتهم تركيا بإرسال مرتزقة سوريين إلى قره باغ

اتهمت فرنسا تركيا بإرسال “مرتزقة سوريين” للقتال إلى جانب أذربيجان في الصراع المسلح الدائر في إقليم قره باغ بين القوات الأذربيجانية والأرمنية.



وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين: “اتفق الرئيسان ماكرون وبوتين على الحاجة لجهد مشترك للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قره باغ في إطار عملية مينسك”.



وعبر البيان الفرنسي عن “القلق إزاء إرسال تركيا مرتزقة سوريين إلى قره باغ الجبلية”.



ولم تقدم الرئاسة الفرنسية أي أدلة يدعم الاتهام المتعلق بإرسال مرتزقة، كما لم يأت بيان للكرملين على ذكر هذا الأمر.





المصدر: رويترز