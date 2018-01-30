فرن يسجل 18 مخالفة..وما زال يعمل!

يبدو أن فرن (الفندارة) بطرطوس مرشح لنيل جوائز أخرى قد تفوق (غينيس) ليس باعتباره الفرن الأكثر مخالفة كما كتبنا في وقت سابق تحت عنوان «قد يدخل غينيس أكثر فرن مخالف.. فرن ينال 18 مخالفة في عام وغرامته 8 ملايين وإغلاق 4 أشهر» بل لأسباب أخرى أيضاً فمتابعة لهذا الموضوع سألنا مدير حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس ماهر مرعي الذي أكد أن الردّ لم يأت من الوزارة بهذا الخصوص حتى يوم الخميس الفائت والفرن لم يغلق حتى الآن.