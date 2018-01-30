فرن يسجل 18 مخالفة..وما زال يعمل!
يبدو أن فرن (الفندارة) بطرطوس مرشح لنيل جوائز أخرى قد تفوق (غينيس) ليس باعتباره الفرن الأكثر مخالفة كما كتبنا في وقت سابق تحت عنوان «قد يدخل غينيس أكثر فرن مخالف.. فرن ينال 18 مخالفة في عام وغرامته 8 ملايين وإغلاق 4 أشهر» بل لأسباب أخرى أيضاً فمتابعة لهذا الموضوع سألنا مدير حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس ماهر مرعي الذي أكد أن الردّ لم يأت من الوزارة بهذا الخصوص حتى يوم الخميس الفائت والفرن لم يغلق حتى الآن.
وفيما يخص عمل المديرية أوضح مرعي أنه تم تنظيم 294 ضبطاً منذ بداية العام وحتى الآن منها 96 ضبط عينة تبين وجود 23 عينة منها مخالفة شملت مواد غذائية متنوعة هي «طحينية وزعتر ومربيات وزيت وخبز تمويني».
وبالنسبة للأفران أشار إلى تنظيم 11 مخالفة لأفران شملت نقص الوزن والبيع بسعر زائد في الريف والمدينة، كما قامت المديرية بمصادرة 26 غالون زيت مخالف للمواصفات «مخلوط بزيوت نباتية وعالي الحموضة» وتمت إحالة الضبط للقضاء المختص ومصادرة الكمية.
المصدر:الوطن
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