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فرقاطة روسية مزودة بصواريخ “كاليبر” تبحر إلى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فرقاطة “الأميرال غريغوروفيتش” الصاروخية أبحرت من ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم متوجهة إلى السواحل السورية.
وأوضحت الوزارة أن الفرقاطة “الأميرال غريغوروفيتش” ستعبر مضيق البوسفور التركي صباح يوم 28 شباط وستنضم في مساء اليوم ذاته إلى مجموعة السفن الحربية الروسية المنتشرة قرب السواحل السورية في البحر المتوسط .
يشار إلى أن هذه الفرقاطة قد شاركت عام 2016 في العمليات ضد مسلحي تنظيم  داعش في سوريا ضمن مجموعة السفن الحربية الروسية العاملة في البحر المتوسط.
ويذكر أن “الأميرال غريغوروفيتش” دخلت الخدمة في الأسطول البحري الروسي عام 2016، وهي مزودة بصواريخ “كاليبر” ومنظومات مضادة للطائرات من طراز “شتيل” و”بالاش”، إضافة إلى طوربيدات وأسلحة مضادة للغواصات.

المصدر:  نوفوستي

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