فرق الهندسة تواصل كشف الألغام في مخيم اليرموك

واصلت فرق الهندسة في الجيش السوري العمل على إزالة الألغام من حي مخيم اليرموك في دمشق، الذي جرى تحريره مؤخراً من تنظيم (داعش) الإرهابي ، رغم وجود الأنقاض والأنفاق، التي تجعل مهمتهم أكثر صعوبة.

وعملت فرق الهندسة في شوارع المنطقة، رغم أن الأنقاض تزيد من عملية إزالة الألغام تعقيداً، إضافة إلى ما تسببه الأنفاق من صعوبات.

ومع قيامهم بفحص الأنفاق بحثاً عن الأجهزة المتفجرة، يجري ردم الأنفاق، كما يواصل الجيش السوري البحث عن مستودعات وورش تصنيع الذخيرة.

وتم تدمير العبوات الناسفة والقذائف، التي عثر عليها في أماكن محددة.

ويجري العمل بمساعدة المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا.



هذا وقد تم تحرير الغوطة الشرقية في نيسان الماضي، ومنطقة شرق القلمون شمال دمشق، بينما تم تحرير الأحياء الجنوبية من العاصمة، بما في ذلك مخيم اليرموك.



المصدر : وكالات