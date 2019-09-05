فرعون يعلن عن شركة عربية للحوالات والدفع الإلكتروني

أعلن “الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية” عن بدء الاجتماعات التحضيرية، لتأسيس اللجنة التنظيمية الخاصة بالشركة العربية للحوالات المالية والدفع الإلكتروني “عرب يوينون”، وذلك بعدما اكتملت كافة الدراسات المعنية بهذا المشروع.



وأوضح رئيس الاتحاد ورجل الأعمال السوري محمد نبيل فرعون أنّ هناك شروط محددة يجب توافرها بأعضاء اللجنة التنظيمية، لأهمية القرارات التي ستتخذ، وخاصة لجهة صياغة القالب النهائي للشركة الجديدة. ونوّه فرعون بضرورة تمتع أعضاء اللجنة بالمعرفة العلمية والعملية في مجال أنظمة الحوالات والدفع الإلكتروني وأنظمة المصارف الإلكترونية، والتي ستعتمد على التخطيط الذكي والدفع الذكي وفق تقنية “فينتك”.



ولفت الأمين العام للاتحاد أحمد عبد الفتاح، إلى أنّ هذه اللجنة ستضم خبراء مصرفيين واقتصاديين من كافة الجنسيات العربية، وذلك للوصول إلى قالب عام للشركة يتناسب مع كافة القوانين الناظمة لعملها في كافة البلدان العربية.



وأكد نائب رئيس الاتحاد إيهاب أبو الشامات، أن “عرب يونيون” ستنعكس إيجاباً على كافة القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي، متوقعاً أن تكون “من أهم التجارب التي ستظهر أهمية الشركات العربية المشتركة”.



وتابع أبو الشامات أن الشركة الجديدة ستكون متاحه لمساهمة مستثمرين عرب، ومؤسسات مالية عربية في كل الأسواق، وستعمل بإشراف الهيئات الرقابية في الدولة التى ستتواجد فيها.



وتأسس “الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية” في مايو (أيار) 2016 بمصر، وهو إحدى المنظمات المتخصصة والتابعة لـ”مجلس الوحدة الاقتصادية العربية” المنبثق عن “جامعة الدول العربية”.



ويهدف الاتحاد حسبما ذكر سابقاً ليكون شريكاً في بناء اقتصاد رقمي تنموي ومستدام في الوطن العربي، عبر خدمات رقمية ذكية، للوصول إلى تجارة إلكترونية عربية وفق المعايير العالمية.



وفي تموز 2019، أكد رئيس اتحاد التجارة الإلكترونية محمد نبيل فرعون أن الاتحاد يسعى لإطلاق منصة تجارية إلكترونية عربية تحمل اسم “سندباد” قبل نهاية العام الجاري، وسيشمل عملها العديد من الدول العربية بينها سورية.



وأسهم فرعون مؤخراً بتأسيس “شركة موف إت اوبريشن سنتر” المتخصصة بالنقل البري بواسطة تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك بالشراكة مع رجل أعمال سوري وآخر مصري، وبرأسمال تأسيسي قدره 12 مليون جنيه.



وبدأت “شركة موف إت” مؤخراً إجراءات الترخيص للعمل في السوق السورية، باسم “موف إت سيريا” أو “Move.it Syria”، بحسب ما قاله رجل الأعمال السوري والمساهم الثاني في الشركة إيهاب أبو الشامات.



الاقتصادي