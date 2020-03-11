فرع مكافحة المخدرات في دمشق يلقي القبض على تاجر يروج حبوب مخدرة من نوع خطير.

وردت معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود شخص يقوم بترويج حبوب مخدرة من نوع ( XTC ) وهي حبوب خطيرة تولد شعوراً بالهلوسة لدى متعاطيها ، ويقوم التاجر ببيع كل حبة منها بسعر عشرون ألف ليرة سورية.



ومن خلال المراقبة تم إلقاء القبض على المذكور بكمين محكم في محلة ( الشعلان ) بدمشق ، وضبطت بحوزته كمية من هذه الحبوب المخدرة .



تمت مصادرة الحبوب المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين في القضية، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية السورية