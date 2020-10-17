فرع مكافحة المخدرات في دمشق يلقي القبض على أربعة مروجين

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق حول قيام عدة أشخاص بترويج المواد المخدرة في مدينة دمشق وريفها.



ومن خلال المتابعة الحثيثة والمراقبة المستمرة، تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على أربعة أشخاص من مروجي المواد المخدرة في عدة مناطق بريف دمشق،حيث تم إلقاء القبض على الشخص الأول في محلة (جرمانا )، وضبط بحوزته ( 75 ) غراما من مادة الحشيش المخدر، و(1000) ألف حبة كبتاغون مخدرة، وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وشرائها من عدة أشخاص، وبدلالة المقبوض عليه تم إلقاء القبض على شخصين في بلدة (المعضمية)، وبالتحقيق معهما اعترفا بترويجهما المواد المخدرة ووجود كميات منها في منزل أحدهما، وبتحري منزله أصولاً عثر فيه على كمية (15) خمسة عشر كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر.



كما قام فرع مكافحة المخدرات في دمشق بتوقيف شخص في محلة (دف الشوك)، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية / 1.200/ واحد كيلو ومئتي غرام من مادة الحشيش المخدر، وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها عدة مرات لأشخاص معروفين من قبله.



وبتدقيق وضع المقبوض عليهم، تبين أنه يوجد بحق أحدهم نشرة شرطية بجرم تسبب بالإيذاء ومخالفة سير وقيادة سيارة قبل الحصول على إجازة سوق.



ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .