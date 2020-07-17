فرع مكافحة المخدرات في درعا يحبط عملية تهريب حبوب مخدرة إلى الأردن

في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة لإلقاء القبض على تجار المواد المخدرة ومروجيها، ونتيجة التحري وجمع المعلومات قام فرع مكافحة المخدرات في درعا بإلقاء القبض على شخص أثناء محاولته تهريب كمية من الحبوب المخدرة نوعها (بريغابالين)، وذلك أثناء توجهه إلى الأردن على متن سيارة خاصة على اوتوستراد (دمشق ــ الأردن الدولي) ، وبتفتيش سيارته عُثر فيها على كمية / 18.200 / ثمانية عشر ألف ومئتان حبة مخدرة موضوعة ضمن ظروف عددها / 1300 / ألف وثلاثمائة ظرف.



تم حجز السيارة المذكورة ومصادرة الحبوب المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لمعرفة المصدر والمكان المرسل إليه الحبوب المخدرة والمتعاملين مع المذكور .