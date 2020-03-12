فرع مكافحة المخدرات في حلب يلقي القبض على خمسة مروجين ويصادر خمسة كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر

في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة لإلقاء القبض على تجار المواد المخدرة ومروجيها ، وبناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في حلب حول وجود أشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة.



ومن خلال المراقبة ورصد تحركاتهم، تمكن فرع مكافحة المخدرات في حلب من إلقاء القبض على خمسة أشخاص في محلة الشعار يقومون بترويج المواد المخدرة في محافظة حلب ، وبلغت كمية المواد المخدرة المصادرة منهم خمسة كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر وسبعمائة حبة كبتاغون مخدرة ، وبالتحقيق معهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة وترويجها.



ومازالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .



وزارة الداخلية السورية