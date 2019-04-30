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فرع مكافحة المخدرات بحمص يضبط اكثر من 1500 حبة كيبتاغون

تمكن فرع مكافحة المخدرات بحمص وبعد نصب الكمين اللازم من إلقاء القبض على المدعو ( ر - م ) على متن دراجته نارية غير نظامية بالقرب من جسر تل الشور على تحويلة حمص وضبط بحوزته (12) كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر و ( 1540 ) حبة كبتاغون مخدرة وقنبلة يديوية دفاعية، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بتهريب وترويج المواد المخدرة من لبنان إلى سوريا وبعد بيان الطلب بحقه تبين أنه مطلوب باذاعتين بحث بجرم ترويج عملة مزورة .

وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص لينال جزائه العادل .

 


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