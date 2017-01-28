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فرع جامعة دمشق بالسويداء يؤجل امتحانات يوم غد الأحد نظرا للظروف الجوية السائدة

أعلن فرع جامعة دمشق بالسويداء عن تأجيل الامتحانات الجامعية ليوم غد الأحد في جميع كلياته إلى وقت يحدد لاحقا حرصا على سلامة الطلاب بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وأوضح رئيس فرع الجامعة الدكتور منصور حديفة أنه نظرا للحالة الجوية السائدة وحرصا على سلامة الطلبة تقرر تأجيل امتحانات المواد المقررة غدا الأحد على أن يتم الإعلان عن مواعيدها لاحقا ضمن الكليات لافتا إلى أنه سيتم التعامل مع باقي المواد الامتحانية يوما بيوم بحسب الحالة الجوية.

ويضم فرع جامعة دمشق في السويداء كليات الفنون الثانية والهندسة الزراعية الثانية والآداب والعلوم الإنسانية الثانية والتربية الثانية والعلوم الرابعة والاقتصاد الرابعة والهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية.

سانا

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