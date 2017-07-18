فرع المؤسسة السورية للتجارة بحماة يستجر محصول البطاطا من مزارعي المحافظة

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بحماة باستجرار محصول البطاطا من مزارعي المحافظة بغرض تخزينها في وحدة التبريد التابعة له.

وأشارت مديرة فرع المؤسسة صباح سرميني إلى أنه تم تشكيل لجان مختصة لشراء محصول البطاطا مباشرة من حقول المزارعين ونقلها بسيارات تابعة لفرع المؤسسة من كافة قرى ريف حماة بهدف حماية المزارعين من الوسطاء والسماسرة ومن منطلق التدخل الإيجابي للمؤسسة في الأسواق.

وأوضحت سرميني أن البطاطا التي يتم استجرارها هي من الأصناف عالية الجودة والتي يمكن تخزينها لعدة أسابيع أو أشهر دون تعرضها لأي تلف أو تبدل في مواصفاتها القياسية.



المصدر: سانا