فرع التسليف الشعبي في الحسكة يستأنف منح القروض لذوي الدخل المحدود

عاود فرع مصرف التسليف الشعبي في محافظة الحسكة منح القروض للعاملين من ذوي الدخل المحدود بعد توقف دام ثماني سنوات.



وبين مدير فرع المصرف محمد حكيم الخليف أن المصرف سيستأنف منح القروض بعد توقف دام لسنوات عدة جراء ظروف متعددة موضحا أن القروض في الفترة الحالية ستمنح للعاملين ضمن مدينة الحسكة بسقف اقتراضي يصل إلى مليون ليرة سورية بفائدة مضافة ويسدد على مدى ستين شهرا.



ودعا الخليف الراغبين بالحصول على القرض الى مراجعة المصرف للحصول على طلب الإقراض اعتبارا من يوم الأحد القادم علما أنه سيبدأ منح القروض للمستفيدين خلال شهر تموز المقبل.



يشار إلى أن أغلبية فروع المصارف العاملة في محافظة الحسكة توقفت عن منح القروض خلال السنوات الماضية لأسباب عدة أهمها انقطاع خدمات الانترنت والربط الشبكي بين الفروع وإدارتها المركزية.