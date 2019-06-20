فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق يلقي القبض على شبكة تزوير تقودها إمرأة

بناءً على المعلومات المتوفرة لدى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق حول وجود عصابة تمتهن تزوير الهويات الشخصية في بلدة جيرود بريف دمشق .



ومن خلال المتابعة والبحث، ألقى قسم التزييف والتزوير بفرع الأمن الجنائي على الإمرأة (ن . ع) وبتحري منزلها عُثر فيه على أربعة هويات شخصية مزورة، ثلاثة منها عليها صورة المقبوض عليها بأسماء نسوة مختلفة . وبالتحقيق معها اعترفت بأنها تعمل ضمن شبكة تمتهن شراء السيارات المسروقة أو المتنازع عليها أو أصحابها خارج القطر،





وإن افراد هذه الشبكة يقومون بتزوير هويات شخصية منسوبة لأصحاب السيارات التي يشترونها ومن ثم يقومون بتنظيم وكالات بيع بالسيارات لدى كاتب العدل ليتم فراغها لاحقاً للمشتري الجديد باستخدام تلك الوكالات المنظمة استناداً على الهويات المزورة.



وبالمتابعة تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص آخرين من أفراد هذه الشبكة وبالتحقيق معهم اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم وقيامهم بشراء عدد من السيارات عائدة ملكيتها بالأساس لأشخاص مغتربين أو متوفين وقيامهم بفراغها تزويرا بالطريقة آنفة الذكر وذلك مقابل كسب الأموال .



تم استرجاع سيارتين تم فراغهما بهذه الطريقة الأولى نوع “بروتون” والثانية نوع “ستروين” ، وإيداع السيارتين بكراج الحجز .ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لينالوا جزائهم العادل.







متابعة : عدنان داني – الشرطة Police