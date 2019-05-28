فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق يلقي القبض على أحد المطلوبين الخطرين بجرائم قتل وخطف

ألقى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق القبض على المدعو ( أ -ع ) مواليد 1988 في بلدة الغزلانية بعد أن قام أحد المواطنين

بالادعاء عليه بإقدامه على خطفه مع ابنه الصغير وإطلاق النار عليه بقصد قتله وضرب ابنه على وجهه مما تسبب له بعاهة

دائمة وفقدان قدرته على النطق . وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بقيامه بتشكيل عصابة إجرامية مسلحة لممارسة

أعمال الخطف والقتل والتعذيب والسلب وطلب الفدية ، واعترف أيضاً انه خلال السنوات الماضية أقدم على خطف العديد من

المواطنين من محافظة ريف دمشق وقام بنقلهم إلى مقرات سرية في بلدة دير العصافير بالغوطة الشرقية ليقوم بتعذيبهم

ومن ثم تصفيتهم أو التفاوض مع ذويهم للحصول على فدية مالية مقابل تركهم ، ومن هؤلاء المواطنين المدعو ( ع - ع ) وما

زالت التحقيقات مستمرة لكشف كافة الملابسات وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص .