فرع الأمن الجنائي في دمشق يلقي القبض على سارق ويعيد مسروقات ومصاغ ذهبي تقدر بالملايين

أخبر أحد المواطنين بوقوع حادثة سرقة من ضمن منزله الكائن في محلة القصاع أثناء فترة غيابه عنه حيث سُرق منه مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية، ومصاغ ذهبي متنوع، ولا يوجد مشتبه به أو أدلة تشير إلى الفاعل .



ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض على السارق، وتبين أنه يدعى ( ح . ن )، وبالتحقيق معه ومواجهته بالحقائق اعترف بإقدامه على ارتكاب حادثة السرقة بالتحريض والتنسيق مع شقيق زوجة صاحب المنزل المتواري، والذي قام بدلالته على المنزل وترك له الباب مفتوحاً بعد إيهام شقيقته بأنه أقفل الباب، حيث دخل السارق إلى المنزل وسرق منه مبلغ/3.500.000/ل.س ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية، ومصاغ ذهبي متنوع مؤلف من أربعة خواتم وسلسال مع قلادة، وحلق، ومجوهرات مصنوعة من الفضة، ثم قام بإخفاء المسروقات في منزله ووضع المصاغ الذهبي وجزء من المبلغ المسروق في منزل شقيقته دون إعلامها بالسرقة .



وبدلالة المقبوض عليه تم استرداد مبلغ وقدره مليونان وسبعمائة ألف ليرة سورية، كما تم استرداد المصاغ الذهبي الموجود في منزل شقيقته، ومبلغ مائة وخمسون ألف ليرة سورية، وبتحري منزل السارق عُثر فيه على قنبلة هجومية وطلقات حربية.



تمت مصادرة الذخائر المذكورة، وسلمت المسروقات المستردة إلى صاحبها أصولاً .



ومازالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على المتواري ، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص