فرع الأمن الجنائي في حلب يكشف عصابة تقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب عن وجود أشخاص يقومون بالحفر والتنقيب عن الآثار في منزل قديم بأحد أحياء مدينة حلب ، وبعد أخذ موافقة القضاء تم تحري المنزل المذكور، وعُثر فيه على حفرة كبيرة بعمق ( 165) سم، وقطع فخارية محطمة عائدة لأسرجة وأواني من نفس المنزل .



ومن خلال البحث والتحري عن الفاعلين تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب من إلقاء القبض على سبعة أشخاص، وهم المدعوون: ( أ. ع ) و(ج . ع) و( م. ع) و(م. ض) و( م. ز) و(م. س) و(ع . ك )،صودر من أحدهم مسدس حربي غير مرخص، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على الحفر والتنقيب في المنزل المذكور بالاشتراك مع شخص متواري، وذلك بعد الاتفاق فيما بينهم على تقاسم الآثار والمصاغ الذهبي الأثري في حال العثور عليه، وبتمويل من المقبوض عليه ( م . ع ) الذي دفع لهم حوالي /3.500.000/ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية تكاليف عملية التنقيب عن الآثار.



وبدلالة المقبوض عليهم تم العثور على قطع أثرية مؤلفة من: {خمسة حجرات صغيرة بألوان مختلفة وخرزة صغيرة بلون سماوي } مخبأة في مكان عمل المقبوض عليه ( م . ض )، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تصوير مواقع الحفر والأحجار وإرسالها إلى شقيقته المتوارية خارج القطر عبر برنامج ( الوتس أب) لإجراء الخبرة عليها هناك.تمت مصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية التنقيب عن الآثار.



ومازالت الأبحاث مستمرة عن المتوارين ، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص .