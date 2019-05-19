فرع الأمن الجنائي في اللاذقية يضبط أكثر من نصف طن من مادة الحشيش المخدر

في إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالمواد المخدرة وإلقاء القبض على مروجيها ومتعاطيها والمتاجرين بها.

وبناءً على المعلومات الواردة حول وجود كمية من المواد المخدرة سيتم شحنها من دمشق إلى اللاذقية، ومن خلال المتابعة ونصب الكمين اللازم تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من توقيف سيارة خاصة وإلقاء القبض على شخصين فيها، وبتفتيش السيارة عُثر فيها على حاوية وزنها /5/ خمسة أطنان من علب الحلويات، وكمية / 518 / كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر كانت مخبـأة ضمن بعض العلب .