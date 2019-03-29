فرع الأمن الجنائي بحمص يلقي القبض على مروجين اثنين للمواد المخدرة.

تمكن فرع الأمن الجنائي بحمص من إلقاء القبض على المدعوين ( غ ، ط ) و ( م ، ش ) في قرية مريج الدر التابعة لمنطقة الرستن لإقدامهم على تجارة المخدرات وتصنيع وإنتاج الحشيش المخدر وتروجيه ومصادرة كمية من الحشيش المخدر والمواد الأولية لتصنيع الحشيش المخدر بمزرعة صغيرة بالقرية المذكورة وضبط بحوزتهم:





- خمسة كيلو غرامات ونصف مواد أولية مقطوفة لصناعة الحشيش المخدر.



- تسعمائة غرام بودرة حشيش مخدر سادة.



- اثنان كيلو ومئتان غرام حشيش مخدر.



- ميزان الكتروني وورق سجائر وأربع علب وأكياس نايلون صغيرة لتعبئة الحشيش المخدر.





وسيتم تقديمهم للقضاء المختص لينالوا جزائهم العادل.





وزارة الداخلية