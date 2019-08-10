إيران تحذر مجدداً من مشاركة الكيان الصهيوني بـ”تحالف بحري” في الخليج
رفض سوري وصمت روسي: «المنطقة الآمنة» تغيب عن بيان «البنتاغون»
قوات الجيش تسيطر على بلدة الصخر ـ تل الصخر ، صوامع الجيسات في ريف حماة الشمالي
القوات الجوية تحول مسلحي النصرة في ريف حماة إلى غبار ( فيديو )
الاتفاق التركي الأمريكي ضد دمشق
لازيادة قريبة للرواتب والأجور
الاحتلالان الأميركي والتركي يتفقان على إنشاء «الآمنة» شمال سورية!
لقاء سوري ـــ عراقي في القائم: افتتاح المعبر مطلع أيلول؟
الجيش يحرر بلدة الزكاة شمال حماه بعد 7سنوات
استشهاد عدد من المدنيين بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في القحطانية بريف الحسكة
«أ ف ب»: أميركا لم تتمكن من إقناع أنقرة بعدم التحرّك ضد الأكراد
طريق النفط الإيراني والعراقي إلى أوروبا: توتر مضيق هرمز يحيي «البوابة السورية»!
الاحتلال الأميركي يواصل إدخال المعدات العسكرية لشرق البلاد
الجيش يدمي الإرهابيين بريف حماة
استشهاد طفلة وامرأة وإصابة 6 مدنيين باعتداء على قرى ريف حماة الشمالي

فرع الأمن الجنائي بحمص يلقي القبض على شخص مطلوب ويضبط أسلحة وقنابل ومسروقات..

تمكن عناصر فرع الأمن الجنائي بحمص من إلقاء القبض على المدعو : ( ذ ؛ ع ) بحي العباسية بمدينة حمص ، وبتحري منزله عثر على (16) قنبلة يدوية مع صواعقها و(24) قنبلة يدوية بدون صاعق و(4) مذخرات بندقية روسية فارغة ، وكذلك عثر في مستودع عائد له جانب منزله على معمل لتصنيع الأحذية مؤلف من عدة آلات ومحركات كهربائية قام بسرقتها من محافظة حلب ، و(7) دراجات نارية مسروقة وسيارة سائحة خاصة نوع كيا أيضا مسروقة مثبت عليها لوحة بلاستيك مزورة ، و(3) غطاسات مياه أيضاً مسروقة ، وأثناء سوق الموقوف مع المسروقات المصادرة إلى مركز الفرع أقدم أشخاص مجهولين برمي قنبلة يدوية على الدوريات مستغلين وجود منازل مهدمة ومهجورة أدت إلى إصابة عنصرين اصابات طفيفة ، وبعد بيان الطلب بحق المقبوض عليه تبين أنه صادر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بجرم سرقة موصوفة وبالتحقيق معه اعترف بأنه المقصود بالحكم وقام بسرقة المواد المذكورة اعلاه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص مع المصادرات لينال جزائه العادل.

 


وزارة الداخلية