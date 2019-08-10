فرع الأمن الجنائي بحمص يلقي القبض على شخص مطلوب ويضبط أسلحة وقنابل ومسروقات..

تمكن عناصر فرع الأمن الجنائي بحمص من إلقاء القبض على المدعو : ( ذ ؛ ع ) بحي العباسية بمدينة حمص ، وبتحري منزله عثر على (16) قنبلة يدوية مع صواعقها و(24) قنبلة يدوية بدون صاعق و(4) مذخرات بندقية روسية فارغة ، وكذلك عثر في مستودع عائد له جانب منزله على معمل لتصنيع الأحذية مؤلف من عدة آلات ومحركات كهربائية قام بسرقتها من محافظة حلب ، و(7) دراجات نارية مسروقة وسيارة سائحة خاصة نوع كيا أيضا مسروقة مثبت عليها لوحة بلاستيك مزورة ، و(3) غطاسات مياه أيضاً مسروقة ، وأثناء سوق الموقوف مع المسروقات المصادرة إلى مركز الفرع أقدم أشخاص مجهولين برمي قنبلة يدوية على الدوريات مستغلين وجود منازل مهدمة ومهجورة أدت إلى إصابة عنصرين اصابات طفيفة ، وبعد بيان الطلب بحق المقبوض عليه تبين أنه صادر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بجرم سرقة موصوفة وبالتحقيق معه اعترف بأنه المقصود بالحكم وقام بسرقة المواد المذكورة اعلاه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص مع المصادرات لينال جزائه العادل.



وزارة الداخلية