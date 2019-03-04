فرع الأمن الجنائي بحمص يكشف ملابسات جريمة قتل.. ويقبض على المجرمين

بعد ورود معلومات تفيد بتغيب المدعو( ر-ا) وزوجته (س) وفقدان الاتصال معهم تمكن عناصر فرع الأمن الجنائي بحمص من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص ( ي ؛ م ) و ( ض ؛ م ) و ( ع ؛ ح )





وبالتحقيق معهم اعترف المقبوض عليه ( ي ؛ م ) باستدارج عمه المغدور وزوجته بحجة شراء سيارة لهما بعد علمه بقيام عمه بيبع سيارته من أجل سلبه ثمن السيارة المباعة، وقام بقتلهما بالإشتراك مع المقبوض عليهم بعد ضربهما بعصا على رأسيهما, ومن ثم تقطيع الجثتين بواسطة ساطور كبير ومنشار ,ومن ثم وضع قطع الجثث وأدوات الجريمة بأكياس نايلون سوداء ورميها ضمن حاويات القمامة وإخفاء رؤوس جثث المغدورين ببناء مهجور بحي كرم اللوز تم العثور عليهم بدلالة المقبوض عليهم.وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزائهم العادل.





وزارة الداخلية