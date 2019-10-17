فرع الأمن الجنائي بحماه يكشف ملابسات جريمة قتل المغدورين ( ميسم وأيهم .ش )

نتيجة المتابعة بملاحقة المشبوهين وأرباب السوابق وكشف الجرائم غير المكتشفة وإلقاء القبض على مرتكبيها ومن خلال جمع المعلومات وبكمين محكم تمكن فرع الأمن الجنائي بحماه من إلقاء القبض على المدعوين ( ع . ا ) و ( م . ن ) وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما بالاشتراك مع أشخاص متوارين بالهجوم على مزرعة للمغدور ميسم وإطلاق النار باتجاه المغدورين وقتلهما ، كما تبين وجود عدة طلبات بحق المقبوض عليهما بجرائم القتل وإطلاق النار ضمن الأماكن العامة ومذكرة حكم بحق المقبوض عليه الأول بحبسه لمدة ثلاث سنوات بجرم حيازة سلاح حربي دون ترخيص ، نظم الضبط اللازم بحقهما ويجري العمل على تقديمهما للقضاء المختص لينالا جزائهما العادل .



وزارة الداخلية